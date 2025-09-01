Главные новости за 1 сентября. Новороссийск

В Анапе завершен сбор мазута со дна моря на последнем участке побережья, где сохранялся защитный вал. Работы проводились в районе причала технополиса «Эра» до устья реки Можепсин.

В Новороссийске суд запретил сайт по продаже хамона из Испании.

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переходе защитника Максима Сыщенко в новороссийский «Черноморец». Игрок будет выступать за команду из Новороссийска на условиях аренды до завершения сезона 2025/2026 годов.

В Анапе выписали из больницы детей, отравившихся хлором в гостинице.

За период с сентября 2024 по август 2025 года через порт Новороссийска экспортировали 343 тыс. т подсолнечного масла. Это на 35,1% больше, чем годом ранее.

Черноморские курорты Краснодарского края требуют переоценки запасов питьевых подземных вод из-за активного развития туристической инфраструктуры и изменения экологической ситуации, заявил «Ъ-Кубань» директор Краевого центра геологической информации Кубаньгеология Сергей Величко.

Объем утечки нефтепродуктов в море у Новороссийска оценили в 4-5 тонн.