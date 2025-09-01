В Новороссийске суд запретил сайт по продаже хамона из Испании

Октябрьский районный суд Новороссийска удовлетворил иск транспортной прокуратуры и запретил доступ к сайту с испанским хамоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Как указано в решении суда, опубликованном на сайте инстанции, надзорное ведомство обнаружило сайт, на котором предлагалась санкционная мясная продукция производства Испании с доставкой по территории России. При этом товар входит в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен.

В 2024 году в Краснодарском крае изъяли и уничтожили 114 кг санкционной продукции, в том числе 99 кг сыра из Германии, Франции, Ирландии, Италии, Португалии и пр. Кроме того, за год изъяли 15 кг колбасы, произведенной в Италии и Испании. В 2023 году специалисты изъяли 52 кг сыра, ввоз которого запрещен на территорию РФ. Также выявили более 3 тыс. кг мандаринов и 1,1 тыс. капусты белокочанной, привезенной из Греции.

Лия Пацан