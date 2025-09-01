В Анапе собрали мазут со дна моря на последнем участке с защитным валом

В Анапе завершен сбор мазута со дна моря на последнем участке побережья, где сохранялся защитный вал. Работы проводились в районе причала технополиса «Эра» до устья реки Можепсин. Как сообщил оперативный штаб региона со ссылкой на первого заместителя начальника службы «Кубань-СПАС» Игоря Кулаева, необходимость в защитном сооружении отпала, поскольку повторного загрязнения береговой линии не ожидается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

С помощью эжекторных установок было откачано несколько десятков тонн нефтепродуктов для последующей утилизации. На первом этапе планируется демонтаж защитного вала, после чего силами ООО «Курорты Анапы» территория будет разравнена и просеяна. Для извлечения защитных сетей, углубившихся в песок после штормов, задействованы фронтальный погрузчик и два экскаватора.

В настоящее время завершен первичный сбор загрязнений на участке протяженностью 1,5 километра. В дальнейшем работы продолжатся до полного удаления защитных конструкций с общей протяженностью около 5 километров.

Ранее сообщалось, что региональный оперативный штаб в июле 2025 года принял решение о демонтаже защитного вала от мазута на пляжах Анапы. Работы планировалось провести от Лечебного пляжа рядом с Морским портом курорта и со стороны Витязево. На тот момент защитный вал был сохранен на участке береговой линии от пляжа в районе технополиса «Эра» до устья реки Можепсин, где продолжались водолазные работы.