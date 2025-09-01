Перевалка подсолнечного масла в порту Новороссийск выросла на 35%

За период с сентября 2024 по август 2025 года через порт Новороссийска экспортировали 343 тыс. т подсолнечного масла. Это на 35,1% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает агентство «Зерно Он-Лайн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупнейшим покупателем российского масла вновь выступила Индия, куда было поставлено 162,6 тыс. т. Значительные объемы также были направлены в Турцию, Саудовскую Аравию, Египет и другие страны.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Новороссийск нарастил экспорт зерна через морской порт на 11%.