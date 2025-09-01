Объем утечки нефтепродуктов в море у Новороссийска оценили в 4-5 тонн

Примерно 4-5 тонн нефтепродуктов оказалось в акватории Черного моря в результате разлива нефтепродуктов в районе Новороссийска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста по дистанционным методам исследования, сотрудничающего с Морспасслужбой, Сергея Станичного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ Фото: Данила Поваров, Коммерсантъ

Как уточнил специалист, расчет объема произведен математическим путем на основе анализа площади нефтяного пятна и толщины пленки. Со слов Станичного, согласно данным спутникового мониторинга, утечка была локализована еще в пятницу вечером.

Нефтепродукты образуют на поверхности воды тонкую пленку с неоднородной толщиной. По состоянию на вечер субботы площадь пятна достигала примерно 75 кв. км. Пятно, миновавшее Анапу, продолжает дрейфовать в северо-западном направлении — в сторону Керченского пролива. Важным фактором является то, что утечка относится к легким фракциям, которые наносят менее серьезный экологический ущерб по сравнению с тяжелыми нефтепродуктами.

Напомним, инцидент произошел 29 августа во время погрузочных работ с танкером в порту Новороссийска. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) принял решение вывести из эксплуатации одно из причальных устройств на морском терминале для проведения расследования.