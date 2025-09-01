В Анапе выписали из больницы детей, отравившихся хлором в гостинице

В Анапе всех несовершеннолетних, пострадавших в результате инцидента с отравлением в бассейне в одной из гостиниц курорта, выписали из больницы. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

27 августа в городскую больницу Анапы доставили шестерых детей, которые отдыхали в местном отеле. Причиной госпитализации послужил инцидент с выбросом хлора, произошедший из-за неисправности оборудования в бассейне. Как уточнил оперативный штаб, выписка пациентов состоялась 28 и 29 августа, и на тот момент их состояние характеризовалось как удовлетворительное.

Со стороны администрации отеля были предприняты все необходимые меры поддержки пострадавшим, а представители гостиницы поддерживали постоянный контакт с родителями несовершеннолетних.

По факту произошедшего инцидента в гостиничном комплексе Анапы правоохранительными органами было инициировано уголовное производство. В рамках расследования следователи провели осмотр территории отеля, осуществляют допросы свидетелей, изъятие соответствующей документации и назначение необходимых экспертных исследований.