Защитник «Оренбурга» перешел в «Черноморец» на правах аренды

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переходе защитника Максима Сыщенко в новороссийский «Черноморец». Игрок будет выступать за команду из Новороссийска на условиях аренды до завершения сезона 2025/2026 годов.

Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

За основную команду «Оренбурга» 21-летний футболист провел шесть матчей, в которых не забил голов и не отдал голевых передач. В текущем сезоне Сыщенко трижды выходил в стартовом составе оренбургской команды в матчах Фонбет Кубка России, а также принял участие в одной игре за фарм-клуб «Оренбург-2» во Второй лиге.

На данный момент «Черноморец» располагается на последней строчке турнирной таблицы Лиги Пари, набрав два очка по итогам семи сыгранных матчей. «Оренбург» в рамках Мир Российской Премьер-Лиги занимает 11-е место, имея в своем активе семь очков после семи туров.