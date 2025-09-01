Черноморскому побережью Кубани требуется переоценка запасов питьевых вод

Черноморские курорты Краснодарского края требуют переоценки запасов питьевых подземных вод из-за активного развития туристической инфраструктуры и изменения экологической ситуации, заявил «Ъ-Кубань» директор Краевого центра геологической информации Кубаньгеология Сергей Величко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По его данным, первые гидрогеологические исследования побережья проводились в конце XIX — первой половине XX веков. С 1930-х годов основной поиск источников питьевой воды велся в районе Сочи и прилегающих территорий — Головинки, Мацесты, Адлера. На участке от Анапы до Геленджика работы выполнялись в меньших объемах. К началу 1970-х годов составленные гидрогеологические карты позволили определить территории распространения пресных и слабоминерализованных подземных вод. Для перспективных районов были рассчитаны запасы. Однако достоверность карт остается спорной из-за неравномерности исследований.

Специалисты установили, что главным источником питьевых подземных вод служат долины крупных рек: Цемеса, Озерейки, Мезыби, Пшады, Агоя, Шахе, Сочи. При этом Новороссийск и Геленджик отнесли к районам, не обеспеченным запасами питьевой воды.

Первая ресурсная оценка потенциала основных речных долин черноморского побережья прошла в 1971 году. Последняя оценка выполнялась в 2006 году. «С учетом темпов освоения территории и расширения курортно-рекреационного сектора экономики края вопрос о новой переоценке стоит крайне остро»,— считает эксперт.

Еще в 1931-1941 годах предлагалось расширить водоснабжение Новороссийска за счет Пенайских источников, но ожидаемое количество воды получить не удалось. Запасы подсчитали, но не утвердили. Поэтому долгое время единственным источником оставалось Цемесское месторождение подземных вод и частично Пенайские источники. В Геленджике используются подземные воды отложений рек Мезыб и Адерба, запасы которых определены, но требуют переутверждения из-за окончания срока давности оценки.

Большую роль в водоснабжении городов сыграл водовод из Троицкого водозабора и Неберджаевского водохранилища. Однако этих мер сегодня недостаточно. «Единого источника, удовлетворяющего потребности в питьевых подземных водах нынешних жителей этих населенных пунктов, нет и быть не может», — объясняет Сергей Величко. Это связано с особенностями геологического строения и количеством атмосферных осадков. Горные породы побережья относятся к скальным, с низкой пористостью и водопроницаемостью. Вода в них концентрируется только в трещинах. К породам с высокой водопроницаемостью относятся речные отложения — преимущественно галечники.

Атмосферные осадки увеличиваются от Анапы до Сочи. Поэтому территории Новороссийска и Геленджика относятся к необеспеченным запасами питьевой воды — атмосферных вод не хватает для заполнения порового пространства, а горный рельеф способствует поверхностному стоку, а не инфильтрации.

Специалист уверен, что необходимо разработать комплексную программу водоснабжения с использованием разных источников.

«Возможно, стоит рассмотреть вариант организации водоснабжения за счет эксплуатации субмаринных подземных вод Цемесской и Геленджикской бухт», — предлагает Величко.

Он привел примеры международного опыта: в Греции построили плотину в море, создав пресноводное озеро для орошения земель. В России была попытка организовать водоснабжение Владивостока за счет субмаринных вод бухты Петра Великого, но экономические изменения конца 1980-х не позволили реализовать проект.

«О возможностях практического использования субмаринных вод можно будет уверенно говорить только после проведения специальных работ по оценке их эксплуатационных запасов», — заключил эксперт.

Лия Пацан