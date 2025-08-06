США могут ввести вторичные санкции против России 8 августа

Вторичные санкции США против России, как ожидаются, введут в пятницу, 8 августа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters, Umit Bektas / File Photo / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters, Umit Bektas / File Photo / Reuters

Так неназванный американский чиновник прокомментировал сегодняшнюю встречу президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. По словам собеседника газеты, график президента США Дональда Трампа после встречи не изменился, и обещанные им санкции вступят в силу после окончания ультиматума. Госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что решение о санкциях будет объявлено сегодня.

Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Кремле длились около трех часов и затронули мирное урегулирование конфликта на Украине и двусторонние отношения между Россией и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин получил «сигналы» от президента США Дональда Трампа по вопросу украинского урегулирования. Господин Ушаков отметил, что аналогичные сигналы были направлены и с российской стороны.

Визит Стива Уиткоффа совпал с истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа, который угрожал ввести 100-процентные пошлины против России и ее партнеров, если до 8 августа конфликт на Украине не будет урегулирован. Financial Times сообщила, что Дональд Трамп может прийти в ярость, если визит его спецпосланника не принесет результатов.