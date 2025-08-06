В Сарапуле открыли логистический центр Wildberries

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries Russ) открыла новый логистический комплекс в Сарапуле, сообщает пресс-служба компании. Площадь объекта составляет 53 тыс. кв. м, а его вместимость — более 38 млн единиц товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Комплекс будет оснащен современным оборудованием, включая три вертикальных сортировщика, которые смогут обрабатывать до 800 тыс. единиц товаров в сутки. Это позволит оптимизировать цепочки поставок и улучшить скорость доставки.

«Наличие логистического комплекса в Удмуртии будет способствовать более активному развитию малого и среднего бизнеса в регионе. Это также позволит местным продавцам получить дополнительную возможность для хранения собственных товаров, что существенно сократит их затраты на логистику. Уверена, эти факторы напрямую повлияют на скорость обработки и движения товаров, особенно в условиях растущих требований современных покупателей к срокам получения заказов», — отметила основатель Wildberries, глава ООО «РВБ» Татьяна Ким.

Также в рамках мероприятия был представлен проект «Платформа роста», направленный на поддержку предпринимателей в Удмуртии. Регион стал 27-м, присоединившимся к этой инициативе. По итогам прошлого года количество продавцов из республики, реализующих свои товары на Wildberries, увеличилось на 24%, а продажи выросли на 72%.