В Ульяновской области погрузка сахара в июле выросла в 10 раз

В июле на станциях ОАО «РЖД» в Ульяновской области погрузили более 1,4 тыс. тонн сахара. Это в 10 раз больше, чем в июле 2024 года. Об этом сообщает Куйбышевская железная дорога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С января по июль 2025 года было отправлено 14,1 тыс. тонн сахара, что на 4,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Основная отгрузка осуществлялась со станции Цильна Куйбышевской магистрали.

В пресс-службе железной магистрали рост объемов связывают с увеличением производства сахара и высоким спросом со стороны пищевой промышленности и оптовиков.

Руфия Кутляева