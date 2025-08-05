Станислав Черчесов подпишет контракт с «Ахматом» на три года

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подпишет с грозненским клубом «Ахмат» трехлетний контракт. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

«Переговоры завершились. Завтра Черчесов вылетит в Грозный, где подпишет контракт. Срок — три года»,— сказал он агентству.

Накануне «Ахмат» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Сторожуком, под руководством которого команда потерпела четыре поражения в сезоне-2025/26.

Станислав Черчесов ранее уже возглавлял грозненский клуб с 2011 по 2013 год. Под его руководством команда в сезоне-2012/13 заняла восьмое место, что стало лучшим результатом в истории клуба на тот момент.