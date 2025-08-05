Гонщик из США разбился при попытке установить мировой рекорд

В США в возрасте 60 лет погиб гонщик Крис Рашке. Во время заезда в штате Юта он разогнался до 455 км/ч, пытаясь установить рекорд по скорости, но не справился с управлением.

Как пишет Associated Press (AP), заезд проходил на солончаке Бонневиль в штате Юта. Крис Рашке потерял управление гоночным автомобилем примерно на четвертом километре. Гонщика осмотрели врачи, он умер от полученных травм на месте ДТП.

Впервые гонки на солончаке Бонневиль прошли в 1914 году. Длина ровной поверхности дна высохшего озера составляет около 11 км, а тонкий слой воды позволяет охлаждать шины автомобилей во время спортивных заездов, отмечает AP. В последний раз смертельное ДТП с участием гонщика на солончаке произошло в 2016 году.