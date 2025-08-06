Индия попросит у России ускорить поставки зенитных комплексов С-400

Прибывшая в Москву индийская делегация во главе с советником премьер-министра по национальной безопасности Аджитом Довалом намерена обсудить с представителями руководства РФ вопрос о поставках зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщило 5 августа издание India Today.

Главной темой начавшегося в тот же день визита, по данным индийских СМИ, станет продолжение закупок российской нефти в условиях давления со стороны США. В то же время в ходе переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу господин Довал планирует обсудить вопросы об ускорении поставок оставшихся зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и сервисных решений для их обслуживания, а также о возможной закупке дополнительной партии этих систем.

Напомним, в 2018 году Индия договорилась с Россией о закупке пяти дивизионов С-400 на сумму $5,4 млрд. Поставки начались в 2021 году, но Москва отгрузила лишь три дивизиона (24 пусковые установки и 6 тыс. ракет к ним), которые разместили вдоль границы с Китаем и Пакистаном. Как заявил порталу Ani News маршал авиации в отставке Санджив Капур, С-400 «сыграли огромную роль» во время конфликта с Пакистаном в мае этого года и смогли защитить от ракетных атак 15 индийских городов.

Комплекс С-400 «Триумф» стоит на вооружении российской армии с 2007 года. За счет радара с дальностью обнаружения до 400 км и ракет ЗРК способен отслеживать и поражать до десяти целей одновременно, среди которых могут быть самолеты, ракеты и крупные беспилотники. Численность пусковых установок в одной батарее варьируется и чаще всего составляет от четырех до восьми единиц.

Дмитрий Сотак