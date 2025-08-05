Татарстан получил 3,47 млрд рублей на развитие Кировского района Казани

Заявку Республики Татарстан на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 3,47 млрд рублей для развития перспективной территории в Кировском районе Казани одобрили. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, передает пресс-служба Правительства России.

Средства направят на развитие территории площадью 759 га, которую планируется застраивать поэтапно по принципу «15-минутного города». В рамках проекта построят магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью более 19 км. Отмечается, что проект улучшит качество системы водоотведения для более 142 тысяч жителей территории.

Всего на заседании одобрили заявки 10 регионов на общую сумму 46,8 млрд рублей. Средства получат 64 объекта в составе 20 проектов для модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства.

Чувашская Республика получила одобрение на казначейский инфраструктурный кредит объемом 2,44 млрд рублей. Деньги направят на реконструкцию насосной станции и блока отстойников очистной водопроводной станции.

Крупнейшие суммы выделили Санкт-Петербургу на строительство второй нитки главного канализационного коллектора (11,9 млрд рублей) и Дагестану на реконструкцию системы водоснабжения (6,86 млрд рублей). Также средства получили Свердловская, Челябинская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская и Самарская области.

Ранее были одобрены заявки на 19,73 млрд рублей для проектов в Санкт-Петербурге, Кировской и Смоленской областях. Дополнительно планируется направить 3,3 млрд рублей на восстановление инфраструктуры в Курской и Белгородской областях.

Анар Зейналов