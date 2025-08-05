Бизнесмена, пытавшегося дать взятку сотруднику УФСБ, отправили в колонию

Дзержинский суд Перми признал уроженца Азербайджана виновным в даче взятки сотруднику правоохранительных органов и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ по Пермскому краю. Фото: УФСБ по Пермскому краю.

Ранее уроженец Азербайджана предложил через посредника сотруднику УФСБ взятку в размере 500 тыс. рублей за прекращение проверок лесопильных комплексов, сокрытие информации о выявленных нарушениях лесного и экологического законодательства.

Взяткодатель был задержан, на основании переданных УФСБ материалов СУ СК России по Пермскому краю возбудило и расследовало уголовное дело по факту дачи взятки в крупном размере.