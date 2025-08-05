ГК «Норкем» инвестирует 1 млрд рублей в развитие нового производства в Прикамье

Группа компаний «Норкем», правительство Москвы и правительство Пермского края заключили офсетный контракт, который предусматривает строительство в Перми производства флокулянтов для очистки сточных вод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства. Фото: пресс-служба краевого правительства.

По данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, по условиям соглашения, «Норкем» закупит необходимое оборудование и наладит производство продукции. Взамен столичные власти гарантируют закупку более 23 тыс. т. флокулянтов в течение десяти лет. Для Пермского края соглашение с ГК «Норкем» стало первым офсетным контрактом.

ГК «Норкем» через ООО «Акрилхимпроект» владеет в Перми производственной площадкой, которая расположена на территории ФКП «Пермский пороховой завод». Там изготавливаются флокулянты, которые используются в различных отраслях промышленности и сфере ЖКХ. В 2023 году структура «Норкем» выкупила производство у ЗАО «МСП «Соленис».