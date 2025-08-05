Компании ЮФО стали вдвое чаще заказывать SMM-услуги на отечественных платформах

Компании Южного федерального округа (ЮФО) за первое полугодие 2025 года на 59,7% увеличили количество торгов на услуги продвижения в российских социальных сетях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Наибольший рост спроса зафиксирован на платформе RuTube — в 2,16 раза, в «Одноклассниках» — в 2,08 раза. Продвижение в «Яндекс Дзене» стало популярнее на 24,2%, во ВКонтакте — на 15,4%.

В среднем в торгах участвуют пять компаний. Лидером по активности проведения торгов стала Ростовская область — 35,1% от общего числа. На втором месте Краснодарский край с показателем 29,7%, на третьем — Волгоградская область с 13,3%.

«Минувший год стал переломным для российского рынка социальных сетей. Ограничение доступа к зарубежным платформам не только сократило активность отечественного бизнеса в них, но и изменило его поведение», — отметила директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.

По ее словам, спрос на услуги по продвижению в отечественных социальных сетях за полугодие вырос на 65,5%, тогда как интерес к маркетинговому сопровождению на иностранных платформах снизился на 32,4%.

Наталья Решетняк