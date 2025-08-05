Российский футбол ждет ужесточение лимита на легионеров

Уже в этом году Министерство спорта РФ планирует утвердить ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в интервью «Ъ» заявил его руководитель Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам министра, снижение будет «плавным», то есть постепенным. А «оптимальным» параметром Михаил Дегтярев считает формулу, ограничивающую число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке.

В настоящий момент лимит гораздо мягче. Клубы РПЛ могут заявлять 13 легионеров, а одновременно участвовать в матче вправе 8 из них. Планы министерства Михаил Дегтярев объяснил необходимостью «давать практику молодым российским игрокам».

Подробнее — в интервью министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Арнольд Кабанов