В Бирске экс-заместителя мэра приговорили к трем годам колонии

Бирский межрайонный суд вынес приговор 47-летнему бывшему заместителю главы администрации Бирска Сергею Гайтанову. Как сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и СКР по республике, его признали виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

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Суд приговорил господина Гайтанова к трем годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, а также запретил занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления, связанные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на два года. Сумма взятки конфискована в доход государства, в обеспечительных целях на автомобиль подсудимого Ford Focus наложен арест.

Как было установлено в суде, в декабре 2024 года глава администрации Бирска Виктория Бурдина попросила своего заместителя стать посредником в передаче ей взятки за незаконные действия в интересах юридического лица при приемке работ по муниципальному контракту в Бирске.

Согласившись с предложением, фигурант уголовного дела сообщил коммерсанту реквизиты банковского счета, на который перечислили 30 тыс. руб. Обналичив деньги, чиновник передал их своей начальнице.

Его действия пресекли сотрудники УФСБ по региону.

По инициативе прокуратуры Сергея Гайтанова уволили в связи с утратой доверия. Осужденный признал вину. Уголовное дело в отношении бывшего главы города Виктории Бурдиной по обвинению в получении взятки находится в производстве, обвиняемая находится под арестом.

Майя Иванова