Экс-председателю ВС Адыгеи грозит конфискация имущества на 2 млрд рублей

Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием конфисковать имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова и членов его семьи на сумму свыше 2 млрд руб., пишет «Ъ». По мнению надзорного ведомства, активы приобретены на коррупционные доходы и оформлены на родственников и подставных лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ALDOR46 / Wikipedia Фото: ALDOR46 / Wikipedia

Иск, который подписал первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, направлен в Октябрьский районный суд Краснодара. Ответчиками выступают сам Трахов, руководивший судебной системой Адыгеи с 1998 по 2019 год, и его сын Рустем Трахов — бывший председатель Прикубанского райсуда Краснодара.

Согласно версии следствия, Трахов-старший скрывал доходы, регистрируя недвижимость в Адыгее и Краснодарском крае на родных и доверенных лиц. На тестя судьи в 2006-2018 годах записали 24 объекта стоимостью 27 млн руб., которые после его смерти унаследовала семья. Следствие утверждает, что супруга Трахова, работавшая в Адыгейском государственном университете, с 2002 по 2019 год приобрела 25 объектов на 80 млн руб., а их дочь Сусана Коблева — 68 объектов на 520 млн руб., включая коммерческую недвижимость.

После отставки Трахова в 2019 году начался процесс возврата активов в семью, говорится в материалах дела.

Генпрокуратура также установила, что Трахов использовал связи в судебной системе для снижения кадастровой стоимости имущества семьи. Часть таких решений уже отменена. Надзорное ведомство требует конфискации всех активов семьи Траховых и взыскания средств от продажи имущества, приобретенного незаконным путем. Суд наложил арест на объекты.