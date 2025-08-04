Минэнерго Румынии объявило ЧС из-за загрязненной азербайджанской нефти

В Румынии объявлена чрезвычайная ситуация кризисного уровня после доставки в страну 92 тыс. т сырой азербайджанской нефти, загрязненной органическими хлоридами. Об этом сообщили в Министерстве экономики страны.

92 тыс. т сырья, согласно пресс-релизу были загрязнены в порту погрузки (турецком Джейхане). После анализа этой поставки румынская компания OMV Petrom отказалась от следующей, такого же объема. Таким образом, одна из крупнейших НПЗ в Румынии — Petrobrazi — осталась без 182 тыс. т сырой нефти.

Для обеспечения непрерывной работы НПЗ компания OMV Petrom, которой принадлежит завод, запросила выгрузку 80 тыс. т сырой нефти и 30 тыс. т дизельного топлива из аварийных запасов. Эта мера в Румынии может быть осуществлена только при объявлении ЧС кризисного уровня, санкционированного с согласия Европейской комиссии. Своевременно предпринятые меры, согласно пресс-релизу румынского Минэнерго, позволили избежать серьезных сбоев на топливном рынке страны.