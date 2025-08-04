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Коммерсантъ FM
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Сенатор Косачев объяснил, зачем Россия списывает долги другим странам

Косачев: Россия списывает долги другим странам для развития сотрудничества

Россия продолжает помогать развивающимся странам, включая списание долгов, чтобы поддерживать дальнейшее сотрудничество. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Косачев отметил, что многие долги накопились еще в советские времена, когда СССР предоставлял безвозвратные заимствования развивающимся странам. Эти средства были частью идеологической поддержки, и было ясно, что они не вернутся в экономику страны.

«В соответствии с российским законодательством, в частности в соответствии с бюджетным кодексом, Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны», сказал господин Косачев ТАСС на Парламентском форуме в Туркменбаши.

Константин Косачев также напомнил, что за последние 20 лет Россия списала более $20 млрд долгов странам Африки.

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