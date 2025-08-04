Сенатор Косачев объяснил, зачем Россия списывает долги другим странам

Россия продолжает помогать развивающимся странам, включая списание долгов, чтобы поддерживать дальнейшее сотрудничество. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Косачев отметил, что многие долги накопились еще в советские времена, когда СССР предоставлял безвозвратные заимствования развивающимся странам. Эти средства были частью идеологической поддержки, и было ясно, что они не вернутся в экономику страны.

«В соответствии с российским законодательством, в частности в соответствии с бюджетным кодексом, Россия не имеет возможности кредитовать своих партнеров, кредитовать сотрудничество между нами и соответствующими странами в условиях непогашенного долга с их стороны», сказал господин Косачев ТАСС на Парламентском форуме в Туркменбаши.

Константин Косачев также напомнил, что за последние 20 лет Россия списала более $20 млрд долгов странам Африки.