Владимир Путин обсудил с Денисом Пушилиным проблемы водоснабжения ДНР

Главной проблемой для Донецкой народной республики (ДНР) остается вопрос водоснабжения. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава ДНР Денис Пушилин на встрече в Кремле 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Владимир Владимирович, честно вам скажу, что самым сложным вопросом и серьезным вызовом для нас является, конечно же, вопрос водообеспечения. Вопрос для нас обострился после того, как противник устроил водную блокаду»,— признался господин Пушилин. Он напомнил, что по решению президента в регионе был построен водовод, который «стабильно дает» 250 тыс. куб. м воды в день. Кроме того, добавил Денис Пушилин, поступление воды в ДНР усиливают чисткой русел рек.

Владимир Путин, в свою очередь, указал главе республики на тот факт, что построенный водовод все же «не решает всех задач». «Более того, он на плановый режим-то и не вышел пока, насколько я понимаю»,— подчеркнул президент. Он также сообщил господину Пушилину, что правительство региона регулярно докладывает ему о больших водопотерях в ходе перемещения ресурсов в регион. Глава ДНР признал, что эти потери «местами составляют до 60%». Истоком проблемы, по его словам, является износ водопроводных сетей из-за графика подачи воды в условиях ее дефицита. Например, в Донецко-Макеевской агломерации ее на несколько часов включают раз в три дня, в Енакиево — раз в четыре дня, в Мариуполе — раз в два дня.

Проблему водопотерь в регионе, доложил Денис Пушилин, помимо ремонта сетей решают путем доставки в ДНР водовозок из регионов-шефов. Кроме того, как ранее рассказывал глава республики, в регионе до конца года планируют построить новый водовод, который сможет давать еще 100 тыс. куб. м воды ежедневно.

Напомним, о серьезных проблемах с водоснабжением в регионе глава ДНР сообщал еще в августе 2022 года. Тогда господин Пушилин написал в своем Telegram-канале, что жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и ряда других населенных пунктов «более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет», и пообещал, что «критичная ситуация с водоснабжением наших городов обязательно будет решена».

Божена Иванова