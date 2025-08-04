Столичные власти тестируют мини-электробусы на улицах Москвы

На московских улицах началась обкатка новой 14-местной модели мини-электробуса, сообщил столичный вице-мэр Максим Ликсутов. Речь идет, по его словам, об электробусе малого класса «ГАЗель» e-City, который подходит для работы на узкой проезжей части городских улиц, а также на маршрутах с низким пассажиропотоком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В департаменте транспорта Москвы рассказали, что в мини-электробусе десять посадочных мест, есть системы климат-контроля, площадка для коляски, велосипеда или крупного багажа. На одной зарядке машина проезжает до 150 км. «Мосгортранс» тестировал образец «ГАЗель» e-City еще в 2023 году на одном из маршрутов на западе Москвы (общий пробег тогда составил почти 25 тыс. км), после чего модель была доработана под требования московских властей. «После тестирования в разных погодных условиях рассмотрим возможность закупки такой модели для замены автобусов малого класса»,— сказал Максим Ликсутов.

Первые электробусы в Москве появились в 2018 году. В мае 2025 года, по данным столичного дептранса, в городе курсировало 2,35 тыс. машин (в основном «КамАЗ-6282» и «ЛиАЗ-6274») по 200 маршрутам. Ежедневно электробусы перевозят около 900 тыс. пассажиров. В мае 2025 года структуры московского правительства объявили тендер на поставку 700 электробусов класса М3 и их обслуживание в течение 15 лет. Речь идет о 85-местных машинах на пневматической подвеске, способных полностью заряжать батарею за час. Электробусы требуется поставлять городу партиями по 25–35 штук вплоть до конца 2027 года.

Александр Воронов