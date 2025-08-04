В Татарстане отправили первую партию пшеницы на экспорт в Египет

Из Чистопольского района Татарстана отправили первую партию пшеницы объемом 7,2 тыс. тонн в порт Краснодарского края для экспорта в Египет. Об этом рассказали в пресс-службе филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан.

Специалисты филиала провели предварительный осмотр и подготовку трюмов двух теплоходов. Также был произведен отбор образцов экспортного зерна и лабораторное испытание на соответствие условиям контракта.

За семь месяцев этого года сотрудники лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане исследовали более 43 тыс. т экспортного зерна урожая 2024 года. Доля экспорта пшеницы составляет порядка 50% от общего объема (22 тыс. т). За это время продукция была отправлена в Беларусь, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Китай и другие страны.

Диана Соловьёва