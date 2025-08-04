Курскую недостроенную школу передали на баланс регионального минстроя

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании облправительства поручил передать на баланс регионального министерства строительства школу на улице Полевая в облцентре, строительство которой началось в 2020 году. По словам господина Хинштейна, объект готов только на 15%.

Подрядчиком выступает местное АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ). С компанией был заключен контракт за 622,9 млн руб. осенью 2020-го. По его условиям, «Тезис» должен был построить школу на 550 мест к 1 сентября 2024 года, однако этого не было сделано. По данным портала госзакупок, контракт с «Тезисом» был расторгнут в октябре 2024 года из-за нарушения сроков исполнения.

«Все брошено как наглядный памятник бесхозяйственности. В очистных городских сооружениях у нас тоже "Тезис", и в областной детской клинической больнице, где у нас еще один замечательный долгострой. С компанией нам предстоит разбираться еще отдельно, вопросов к ее деятельности немало. Но граждане не должны страдать от аффилированности кого-либо с теми, кого с нами уже нет, а возможно, и с теми, кто с нами есть»,— сказал глава региона.

Кроме того, врио губернатора поручил главам муниципалитетов изменить условия заключения контрактов на строительство. Теперь они должны будут включать в себя графики производства работ, а неисполнение сроков станет основанием «для применения мер реагирования».

По данным Rusprofile, АО «СХТ» зарегистрировано в Курске в 2023 году для строительства жилых и нежилых зданий (правопредшественник — одноименное ООО, существовавшее в 2006–2023 годах). Уставный капитал — 10 млн руб. Владелец — Игорь Шахов. Выручка общества в 2024 году составила 1,6 млрд руб., а чистая прибыль — 65 млн руб. Гендиректор — Сергей Терганов. С 2017 года с компанией было заключено 12 госконтрактов на общую сумму 23 млрд руб.

Компания известна как подрядчик строительства крупных объектов в регионе. Так, АО занималось возведением медучреждений — инфекционного госпиталя и многопрофильной детской областной клинической больницы, реконструировало систему электроснабжения на очистных сооружениях.

В феврале 2025 года комитет горхозяйства Курска потребовал через курский арбитраж взыскать с «Тезиса» 1,2 млрд руб. из-за неисполнения контракта на реконструкцию очистных сооружений в Курске. В марте суд наложил арест на счета компании. «Тезис» попытался обжаловать решение суда в апелляции, но безуспешно, затем подал кассационную жалобу. Ближайшее заседание суда по делу назначено на 20 августа.

Как «Тезис» получил контракт на строительство детской облбольницы в Курске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов