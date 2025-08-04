Акции BYD дешевеют из-за первого за 17 месяцев падения продаж

Котировки акций BYD опускались в ходе сегодняшних торгов на Гонконгской фондовой бирже более чем на 4% из-за первого за последние 17 месяцев падения продаж китайской компании.

1 августа BYD отчиталась о том, что поставила клиентам 341 тыс. автомобилей (как электромобилей, так и гибридных моделей). Это всего на 0,06% выше прошлогоднего показателя, зато почти на 10% меньше, чем в июне, когда было продано 377 тыс. авто. При этом продажи гибридов рухнули на 22,6%.

Притом что снижение продаж вообще типично для летнего сезона, нынешнее падение может быть связано с давлением властей на автоконцерны. BYD до сих пор добивалась высоких показателей продаж во многом за счет серьезных скидок на свои электромобили. Так, в мае они достигали 30%, что заставляло и других местных производителей снижать цены. Однако уже в начале июня власти Китая выступили с предупреждением о недопустимости ведения столь агрессивной ценовой войны и демпинга цен. После этого о снижении продаж отчитались не только BYD, но и Li Auto (почти на 40% по сравнению с прошлым годом) и Nio (минус 2,7% в годовом выражении и минус 15% по сравнению с июнем).

Кирилл Сарханянц