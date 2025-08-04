Исламу Махачеву подобрали арену по весу

Ислам Махачев, одна из главных звезд смешанных единоборств (MMA), совершит скачок из легкого веса (до 70 кг), выступления в котором принесли ему верхнюю строчку в рейтинге лучших бойцов основного в этом виде промоушена UFC, в полусредний (до 77 кг) в конце осени. Его матч в новой категории с ее чемпионом австралийцем Джеком Делла Маддаленой состоится в ноябре в нью-йоркском Madison Square Garden. Противник Махачева — боец с прекрасными боксерскими навыками, который уже начал активно совершенствовать и навыки борцовские: без них ему вряд ли удастся успешно противостоять россиянину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Махачев

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters Ислам Махачев

Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images / Reuters

О том, когда состоится дебют Ислама Махачева в полусреднем весе, рассказал на пресс-конференции в Нью-Йорке Хабиб Нурмагомедов. Нурмагомедов, возможно величайший боец в истории смешанных единоборств, после окончания карьеры в 2020 году практически постоянно помогает Махачеву готовиться к выступлениям и часто берет на себя роль его секунданта во время поединков. По словам Хабиба Нурмагомедова, первый бой его друга в новой категории состоится 15 ноября в нью-йоркском Madison Square Garden, то есть на площадке, входящей в число самых престижных в мире.

Оппонентом Ислама Махачева в чемпионском бою будет австралиец Джек Делла Маддалена. Он владеет поясом в полусреднем весе.

О переходе Махачева в эту категорию стало известно еще весной. Практически всю карьеру он провел в том же легком весе, что и его ментор Нурмагомедов. Махачеву шикарные достижения в нем (в UFC он потерпел лишь одно поражение — от Адриану Мартиньша вскоре после появления в промоушене десять лет назад) принесли вместе с чемпионским званием статус просто лучшего бойца структуры вне зависимости от категории. Намерение Ислама Махачева сменить дивизион объясняли как желанием избавиться от необходимости интенсивной сгонки веса, так и возможностью добавить в послужной список еще одно по-настоящему яркое достижение, ярче, чем победа над очередным крепким легковесом: в истории MMA не так уж много тех, кому удалось завоевать несколько чемпионских поясов.

Не было секретом и то, что планы Махачева находятся в прямой зависимости от исхода боя за титул чемпиона в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и американцем Белалом Мухаммадом, состоявшегося 10 мая. Вариант с поединком против Мухаммада, спарринг-партнера Ислама Махачева, команда россиянина исключала. Однако верх в этом матче по очкам взял Делла Маддалена.

Вскоре после этого UFC лишил Махачева своего пояса. Он после июньского выигрыша у Чарльза Оливейры достался представляющему Испанию спортсмену грузинского происхождения Илие Топурии. Топурия передвинулся и на позицию на верхушке рейтинга лучших бойцов вне зависимости от категории, которую Махачев потерял, кажется, прежде всего из-за длительной по меркам UFC паузы в выступлениях. Свой предыдущий поединок он провел в январе. Причем считавшийся довольно опасным для Махачева оппонентом Арман Царукян в последний момент от него отказался. Из-за этого россиянину пришлось биться с невысоко котировавшимся по сравнению с Царукяном бразильцем Ренату Мойкану, с которым он справился без труда.

Следующим соперником Ислама Махачева будет чрезвычайно любопытный персонаж.

Джек Делла Маддалена начал карьеру в смешанных единоборствах в середине прошлого десятилетия с двух поражений подряд, долго соревновался исключительно на региональном уровне, однако четыре года назад все-таки сумел прорваться в UFC. Маддалена быстро заработал репутацию зрелищного бойца, способного одолеть даже матерых соперников: до Мухаммада его жертвами, например, стали Кевин Холланд и Джилберт Бернс.

За счет чего Джек Делла Маддалена добивался успехов, несложно понять, даже просто взглянув на его послужной список. Среди 18 побед 14 одержаны досрочно, а 12 — именно нокаутом. Ударная техника Маддалены давно признана одной из наиболее качественных в UFC. Он умеет работать не просто одиночными ударами, как многие бойцы, а сериями, как элитные боксеры. При этом удары отличаются разнообразием. Маддалена наносил колоссальный урон своим противникам, попадая как в голову, так и в корпус.

Недостатком австралийца всегда была борьба.

Между тем он, кажется, отдает себе отчет в том, что без нее против Ислама Махачева, обладателя роскошного арсенала приемов, его шансы ничтожны. Маддалена уже успел сообщить, что тренируется со знаменитым экспертом по бразильскому джиу-джитсу Крейгом Джонсом. Этот тренер готовил к боям против Ислама Махачева соотечественника Джека Делла Маддалены Александра Волкановски. Волкановски, тоже безусловная суперзвезда, встретился с Махачевым дважды в 2023 году. Во втором поединке Ислам Махачев разобрался с ним уже в первом раунде. Но в первом Волкановски оказал россиянину упорное сопротивление. Более того, в пятом, заключительном, раунде он имел колоссальное преимущество, и Махачев был вынужден, по сути, выживать, отстаивая победу по очкам.

Алексей Доспехов