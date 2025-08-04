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Триатлонист умер во время заплыва на открытой воде в Нижнем Новгороде

3 августа во время соревнований на открытой воде в Нижнем Новгороде скончался триатлонист Андрей Пуляев. Об этом сообщила пресс-служба спортивного фестиваля Ironstar 113 Nizhny Novgorod в своем Telegram-канале.

«Недалеко от финиша водного этапа стало плохо участнику соревнований Пуляеву Андрею. Спасатели передали участника бригаде скорой помощи, которая начала реанимационные действия. К сожалению, участника спасти не удалось. Андрей приехал из Рязани, он обладал соответствующим опытом и подготовкой, ранее принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км», — говорится в сообщении. Также пресс-служба фестиваля отметила, что спортсмен прошел медицинское обследование, необходимое для допуска к соревнованиям.

26 июля во время спортивного мероприятия X-WATERS Volga, которое также проходило в Нижнем Новгороде, скончался пловец Дмитрий Ионов.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Смерть на поле

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26-летний мексиканский боксер полулегкого веса (до 57,2 кг) Франсиско Леаль умер от повреждения головного мозга. Накануне он потерпел поражение нокаутом в восьмом раунде поединка с соотечественником Раулем Иралесом. Леаль впал в кому и умер, не приходя в сознание. В головном мозге боксера были обнаружены сгустки крови

26-летний мексиканский боксер полулегкого веса (до 57,2 кг) Франсиско Леаль умер от повреждения головного мозга. Накануне он потерпел поражение нокаутом в восьмом раунде поединка с соотечественником Раулем Иралесом. Леаль впал в кому и умер, не приходя в сознание. В головном мозге боксера были обнаружены сгустки крови

Фото: facebook.com

19-летний хоккеист «Авангарда» чемпион мира 2007 года среди юниоров Алексей Черепанов умер 13 октября 2008 года. В конце матча чемпионата КХЛ с чеховским «Витязем» хоккеист сидел на скамейке запасных, когда за две минуты до финального свистка у него остановилось сердце. На стадионе не было своей бригады скорой помощи, а у медиков, выехавших к Черепанову, не оказалось действующего дефибриллятора. Как выяснилось позже, игрок страдал хроническим миокардитом — сердечным заболеванием, несовместимым со спортом, которое вовремя не выявили врачи

19-летний хоккеист «Авангарда» чемпион мира 2007 года среди юниоров Алексей Черепанов умер 13 октября 2008 года. В конце матча чемпионата КХЛ с чеховским «Витязем» хоккеист сидел на скамейке запасных, когда за две минуты до финального свистка у него остановилось сердце. На стадионе не было своей бригады скорой помощи, а у медиков, выехавших к Черепанову, не оказалось действующего дефибриллятора. Как выяснилось позже, игрок страдал хроническим миокардитом — сердечным заболеванием, несовместимым со спортом, которое вовремя не выявили врачи

Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Виктор Голубь

В 2001 году во время матча с «Анжи» в Махачкале 23-летний вратарь ЦСКА и сборной Украины Сергей Перхун столкнулся с нападающим Будуном Будуновым, оба получили тяжелейшие травмы головы. Перхун тем не менее доиграл матч до конца и уже по дороге в аэропорт впал в кому и умер через десять дней из-за отека мозга

В 2001 году во время матча с «Анжи» в Махачкале 23-летний вратарь ЦСКА и сборной Украины Сергей Перхун столкнулся с нападающим Будуном Будуновым, оба получили тяжелейшие травмы головы. Перхун тем не менее доиграл матч до конца и уже по дороге в аэропорт впал в кому и умер через десять дней из-за отека мозга

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

Польская метательница молота Камила Сколимовская умерла в 2009 году в возрасте 26 лет во время тренировки от эмболии легочной артерии. Несмотря на то что олимпийская чемпионка чувствовала себя плохо последние дни перед смертью, она продолжала тренироваться в прежнем режиме

Польская метательница молота Камила Сколимовская умерла в 2009 году в возрасте 26 лет во время тренировки от эмболии легочной артерии. Несмотря на то что олимпийская чемпионка чувствовала себя плохо последние дни перед смертью, она продолжала тренироваться в прежнем режиме

Фото: AP

29-летняя канадская лыжница Сара Берк, чемпионка мира 2005 года по хавпайпу, во время тренировки в Солт-Лейк-Сити в 2012 году упала на лед, ударившись головой. В итоге — кровоизлияние в мозг, операция, кома и затем смерть от остановки сердца

29-летняя канадская лыжница Сара Берк, чемпионка мира 2005 года по хавпайпу, во время тренировки в Солт-Лейк-Сити в 2012 году упала на лед, ударившись головой. В итоге — кровоизлияние в мозг, операция, кома и затем смерть от остановки сердца

Фото: AP

24-летний итальянский велосипедист Фабио Казартелли, олимпийский чемпион 1992 года, погиб в 1995 году во время «Тур де Франс». Тогда велосипедисты еще могли выступать на соревнованиях без защитных шлемов. Группа гонщиков, в числе которых был Казартелли, не вписалась в поворот. Велосипедист получил много тяжелых травм, кровоизлияние в мозг оказалось смертельным

24-летний итальянский велосипедист Фабио Казартелли, олимпийский чемпион 1992 года, погиб в 1995 году во время «Тур де Франс». Тогда велосипедисты еще могли выступать на соревнованиях без защитных шлемов. Группа гонщиков, в числе которых был Казартелли, не вписалась в поворот. Велосипедист получил много тяжелых травм, кровоизлияние в мозг оказалось смертельным

Фото: AP

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Чхве Ё Сам в 2007 году лидировал в бою с Хери Амолом из Индонезии, но в финале получил от противника удар в челюсть. Победителем его объявили, когда он уже находился в машине скорой помощи. Боксер умер через неделю после поединка от кровоизлияния в мозг

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Чхве Ё Сам в 2007 году лидировал в бою с Хери Амолом из Индонезии, но в финале получил от противника удар в челюсть. Победителем его объявили, когда он уже находился в машине скорой помощи. Боксер умер через неделю после поединка от кровоизлияния в мозг

Фото: AP

Австрийская лыжница Ульрике Майер (двукратная чемпионка мира в супергиганте) во время Кубка мира в 1994 году в Баварии потеряла баланс на трассе, ее занесло на столб с приборами. Спортсменка получила много переломов и умерла в тот же день от полученных травм

Австрийская лыжница Ульрике Майер (двукратная чемпионка мира в супергиганте) во время Кубка мира в 1994 году в Баварии потеряла баланс на трассе, ее занесло на столб с приборами. Спортсменка получила много переломов и умерла в тот же день от полученных травм

Фото: AP

Марафонец Франсиску Лазару стал первым спортсменом, который умер во время Олимпийских игр. В 1912 году на V Играх в Стокгольме 21-летний португалец, бывший на Играх знаменосцем своей страны, испугался солнечных ожогов и намазал тело воском. Он упал на 29-м километре. Сначала посчитали, что смерть наступила из-за обезвоживания, позже выяснилось, что причиной был воск, затруднивший выделение пота и вызвавший перегрев организма спортсмена

Марафонец Франсиску Лазару стал первым спортсменом, который умер во время Олимпийских игр. В 1912 году на V Играх в Стокгольме 21-летний португалец, бывший на Играх знаменосцем своей страны, испугался солнечных ожогов и намазал тело воском. Он упал на 29-м километре. Сначала посчитали, что смерть наступила из-за обезвоживания, позже выяснилось, что причиной был воск, затруднивший выделение пота и вызвавший перегрев организма спортсмена

Фото: wiki

Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный мастер спорта России 28-летний фигурист Сергей Гриньков (с 1982 года выступал в паре с Екатериной Гордеевой) умер из-за сердечного приступа во время тренировки в Лейк-Плэсиде в 1995 году

Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный мастер спорта России 28-летний фигурист Сергей Гриньков (с 1982 года выступал в паре с Екатериной Гордеевой) умер из-за сердечного приступа во время тренировки в Лейк-Плэсиде в 1995 году

Фото: Фото Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/

Футболист Марк-Вивьен Фоэ умер во время полуфинального матча на Кубок конфедераций между сборными Камеруна и Колумбии в 2003 году. Капитан камерунской команды упал на газон и позднее умер в больнице, так и не приходя в себя. Причина — остановка сердца

Футболист Марк-Вивьен Фоэ умер во время полуфинального матча на Кубок конфедераций между сборными Камеруна и Колумбии в 2003 году. Капитан камерунской команды упал на газон и позднее умер в больнице, так и не приходя в себя. Причина — остановка сердца

Фото: AP

В 2004 году в матче между «Виторией» и «Бенфикой» венгерский нападающий Миклош Фехер вышел на замену на 60-й минуте. После получения желтой карточки неожиданно упал на газон. Врачи констатировали остановку сердца

В 2004 году в матче между «Виторией» и «Бенфикой» венгерский нападающий Миклош Фехер вышел на замену на 60-й минуте. После получения желтой карточки неожиданно упал на газон. Врачи констатировали остановку сердца

Фото: AP

В 2007 году «Севилья» играла против «Хетафе». 22-летний защитник Антонио Пуэрта упал на газон в первом тайме, в раздевалке у игрока «Севильи» случился сердечный приступ, а в больнице он перенес еще шесть инфарктов, после чего умер

В 2007 году «Севилья» играла против «Хетафе». 22-летний защитник Антонио Пуэрта упал на газон в первом тайме, в раздевалке у игрока «Севильи» случился сердечный приступ, а в больнице он перенес еще шесть инфарктов, после чего умер

Фото: AP

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26-летний мексиканский боксер полулегкого веса (до 57,2 кг) Франсиско Леаль умер от повреждения головного мозга. Накануне он потерпел поражение нокаутом в восьмом раунде поединка с соотечественником Раулем Иралесом. Леаль впал в кому и умер, не приходя в сознание. В головном мозге боксера были обнаружены сгустки крови

Фото: facebook.com

19-летний хоккеист «Авангарда» чемпион мира 2007 года среди юниоров Алексей Черепанов умер 13 октября 2008 года. В конце матча чемпионата КХЛ с чеховским «Витязем» хоккеист сидел на скамейке запасных, когда за две минуты до финального свистка у него остановилось сердце. На стадионе не было своей бригады скорой помощи, а у медиков, выехавших к Черепанову, не оказалось действующего дефибриллятора. Как выяснилось позже, игрок страдал хроническим миокардитом — сердечным заболеванием, несовместимым со спортом, которое вовремя не выявили врачи

Фото: Фото ИТАР-ТАСС/ Виктор Голубь

В 2001 году во время матча с «Анжи» в Махачкале 23-летний вратарь ЦСКА и сборной Украины Сергей Перхун столкнулся с нападающим Будуном Будуновым, оба получили тяжелейшие травмы головы. Перхун тем не менее доиграл матч до конца и уже по дороге в аэропорт впал в кому и умер через десять дней из-за отека мозга

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

Польская метательница молота Камила Сколимовская умерла в 2009 году в возрасте 26 лет во время тренировки от эмболии легочной артерии. Несмотря на то что олимпийская чемпионка чувствовала себя плохо последние дни перед смертью, она продолжала тренироваться в прежнем режиме

Фото: AP

29-летняя канадская лыжница Сара Берк, чемпионка мира 2005 года по хавпайпу, во время тренировки в Солт-Лейк-Сити в 2012 году упала на лед, ударившись головой. В итоге — кровоизлияние в мозг, операция, кома и затем смерть от остановки сердца

Фото: AP

24-летний итальянский велосипедист Фабио Казартелли, олимпийский чемпион 1992 года, погиб в 1995 году во время «Тур де Франс». Тогда велосипедисты еще могли выступать на соревнованиях без защитных шлемов. Группа гонщиков, в числе которых был Казартелли, не вписалась в поворот. Велосипедист получил много тяжелых травм, кровоизлияние в мозг оказалось смертельным

Фото: AP

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Чхве Ё Сам в 2007 году лидировал в бою с Хери Амолом из Индонезии, но в финале получил от противника удар в челюсть. Победителем его объявили, когда он уже находился в машине скорой помощи. Боксер умер через неделю после поединка от кровоизлияния в мозг

Фото: AP

Австрийская лыжница Ульрике Майер (двукратная чемпионка мира в супергиганте) во время Кубка мира в 1994 году в Баварии потеряла баланс на трассе, ее занесло на столб с приборами. Спортсменка получила много переломов и умерла в тот же день от полученных травм

Фото: AP

Марафонец Франсиску Лазару стал первым спортсменом, который умер во время Олимпийских игр. В 1912 году на V Играх в Стокгольме 21-летний португалец, бывший на Играх знаменосцем своей страны, испугался солнечных ожогов и намазал тело воском. Он упал на 29-м километре. Сначала посчитали, что смерть наступила из-за обезвоживания, позже выяснилось, что причиной был воск, затруднивший выделение пота и вызвавший перегрев организма спортсмена

Фото: wiki

Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный мастер спорта России 28-летний фигурист Сергей Гриньков (с 1982 года выступал в паре с Екатериной Гордеевой) умер из-за сердечного приступа во время тренировки в Лейк-Плэсиде в 1995 году

Фото: Фото Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/

Футболист Марк-Вивьен Фоэ умер во время полуфинального матча на Кубок конфедераций между сборными Камеруна и Колумбии в 2003 году. Капитан камерунской команды упал на газон и позднее умер в больнице, так и не приходя в себя. Причина — остановка сердца

Фото: AP

В 2004 году в матче между «Виторией» и «Бенфикой» венгерский нападающий Миклош Фехер вышел на замену на 60-й минуте. После получения желтой карточки неожиданно упал на газон. Врачи констатировали остановку сердца

Фото: AP

В 2007 году «Севилья» играла против «Хетафе». 22-летний защитник Антонио Пуэрта упал на газон в первом тайме, в раздевалке у игрока «Севильи» случился сердечный приступ, а в больнице он перенес еще шесть инфарктов, после чего умер

Фото: AP

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