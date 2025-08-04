Триатлонист умер во время заплыва на открытой воде в Нижнем Новгороде

3 августа во время соревнований на открытой воде в Нижнем Новгороде скончался триатлонист Андрей Пуляев. Об этом сообщила пресс-служба спортивного фестиваля Ironstar 113 Nizhny Novgorod в своем Telegram-канале.

«Недалеко от финиша водного этапа стало плохо участнику соревнований Пуляеву Андрею. Спасатели передали участника бригаде скорой помощи, которая начала реанимационные действия. К сожалению, участника спасти не удалось. Андрей приехал из Рязани, он обладал соответствующим опытом и подготовкой, ранее принимал участие в соревнованиях по триатлону на дистанциях 226 км и 113 км», — говорится в сообщении. Также пресс-служба фестиваля отметила, что спортсмен прошел медицинское обследование, необходимое для допуска к соревнованиям.

26 июля во время спортивного мероприятия X-WATERS Volga, которое также проходило в Нижнем Новгороде, скончался пловец Дмитрий Ионов.

Таисия Орлова