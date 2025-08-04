Башкирская содовая компания выплатит акционерам более 3 млрд рублей дивидендов

Общее собрание акционеров АО «Башкирская содовая компания» (БСК, входит в группу «Росхим») проголосовало за выплату 3,3 млрд руб. дивидендов по обыкновенным именным акциям по итогам 2024 года. Информация о решениях собрания, состоявшегося 30 июня, опубликована на портале раскрытия корпоративной информации.

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Размера дохода на одну именную акцию составил 1 997,7 руб.

По итогам 2023 года БСК выплатила акционерам 5,4 млрд руб.

АО «Башкирская содовая компания» является крупнейшим производителем пищевой и кальцинированной соды в России. В начале июне стало известно о продаже 57,43% акций БСК, находившихся в федеральной собственности, группе компаний «Росхим». 38,4% уставного капитала принадлежит Башкирии. В начале июля стало известно о назначении председателем совета директоров БСК премьер-министра Башкирии Андрея Назарова. В прошлом году чистая прибыль предприятия составила 4,6 млрд руб. при выручке 61 млрд руб.

Идэль Гумеров