Al Mayadeen: представители МАГАТЭ посетят Иран на следующей неделе

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетят Тегеран на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники издания, среди представителей МАГАТЭ не будет инспекторов, так как «переговоры будут сосредоточены на политической стороне вопроса». В планах обсуждение закона о приостановлении сотрудничества с агентством, принятого в Иране.

2 июля Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. 22 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран может в будущем разрешить инспекторам агентства вернуться в страну. 25 июля представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что визит делегации МАГАТЭ в Иран готовится и может состояться в ближайшие недели.