Главные новости за неделю 28 июля — 3 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов из Москвы в Сочи на фоне сбоя в системе. Общее число отмененных вылетов из московского аэропорта «Шереметьево» утром 28 июля достигло порядка 50.

ФАС России возбудила дело против шести организаций по подозрению в создании картеля на торгах по ремонту электросетевых объектов в Краснодарском крае и Татарстане общей стоимостью свыше 2,7 млрд руб.

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск бывшего совладельца агропромышленного холдинга «Покровский» Аркадия Чебанова к его экс-партнеру по бизнесу Андрею Коровайко. Поводом для иска стало требование признать недействительным договор купли-продажи акций от 2016 года и взыскать с Коровайко свыше 3 млрд руб.

В Краснодаре стоимость квартиры бизнес-класса достигла 10 млн руб. Как пояснил «Ъ-Кубань» коммерческий директор ГК «Точно» Михаил Федоров, заявленные цены отличаются наполнением самой сделки.

Глава Кубани предложил приостановить выдачу разрешений на строительство новых районов в Краснодаре из-за дефицита электроэнергии.

В районе населенного пункта Кабардинка завершены работы по ликвидации лесного пожара, охватившего территорию площадью порядка 12,5 га.

Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко продлен до 4 августа 2025 года. Основанием для продления, как указано в материалах, с которыми ознакомился ТАСС, стали объем и особая сложность расследования.

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому предъявлено дополнительное обвинение по делу о коррупции — следствие инкриминировало ему три эпизода легализации доходов, предположительно полученных преступным путем, на общую сумму свыше 104 млн руб.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который ранее не удовлетворил ходатайства о создании двух фондов ограниченной ответственности в объеме по 500 млн руб. каждый.

В ночь на субботу, 2 августа, над территорией Краснодарского края был сбит 31 БПЛА, еще 11 были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей и один — над Крымом.

Ночью 3 августа Сочи атаковали БПЛА. Дроны вновь повредили здания на улице Автомобильной. Пострадала одна женщина. Обломки дрона также упали на нефтебазу в Адлерском районе, возник пожар. Огонь потушили к вечеру воскресенья.

Также в воскресенье на Краснодарский край обрушилась непогода. В селе Дефановка Туапсинского района Кубани во время подтопления спасли из автобуса 25 человек. В селе Фанагорийском в районе Горячего Ключа Краснодарского края был зафиксирован резкий подъем уровня воды в реке Чепси. Продолжается устранение последствий непогоды.