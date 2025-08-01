Суд утвердил отказ создать фонды для расчетов по делу о крушении танкеров

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который ранее не удовлетворил ходатайства о создании двух фондов ограниченной ответственности в объеме по 500 млн руб. каждый. Решение суда первой инстанции оставлено в силе, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Каматрансойл» обратились с соответствующими заявлениями в рамках рассмотрения иска ФГБУ «Морспасслужба» о компенсации расходов на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Фонды, как поясняли представители компаний, предполагались как механизм централизованного урегулирования возможных финансовых требований со стороны государства и иных пострадавших, при этом само их создание не означало признания вины. В качестве обеспечения обязательств «Волгатранснефть» представила гарантию от АО «Российская национальная перестраховочная компания».

Разлив нефтепродуктов произошел 15 декабря 2024 года в результате аварии двух танкеров, перевозивших мазут. По информации Минтранса РФ, повреждения получили четыре грузовых танка, в акваторию попало порядка 2,4 тыс. тонн топлива. В Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, позднее — федеральный.

Первоначальные требования «Морспасслужбы» к ответчикам составляли 314,5 млн руб., но были увеличены до 485,1 млн руб. Следующее заседание суда по данному делу назначено на 1 августа.

Кроме того, Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора направило иски к владельцам и фрахтователям танкеров, потребовав компенсации экологического ущерба: в отношении ООО «Кама Шиппинг» и ООО «Каматрансойл» — в размере 49,46 млрд руб., в отношении ЗАО «Волгатранснефть» — на сумму 35,48 млрд руб. Также в производстве находится иск администрации Анапы, добивающейся взыскания 546 млн руб., затраченных на ликвидацию последствий ЧС. Росрыболовство оценивает ущерб водным биоресурсам в 2,5 млрд руб., однако о подаче судебного иска пока официально не заявляло.

Вячеслав Рыжков