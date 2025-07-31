Супругам Копайгородским вменяют легализацию преступно нажитого имущества

Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому предъявлено дополнительное обвинение по делу о коррупции — следствие инкриминировало ему три эпизода легализации доходов, предположительно полученных преступным путем, на общую сумму свыше 104 млн руб. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, новые обвинения касаются финансовых операций и сделок с недвижимостью, совершенных им совместно с супругой Яниной Копайгородской. По данным следствия, средства, вложенные в объекты, были получены в качестве взяток за попустительство по службе.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. В отношении Янины Копайгородской обвинение по этому эпизоду пока не выдвинуто. Адвокаты супругов подтвердили факт возбуждения нового дела, отказавшись от дальнейших комментариев.

К ранее выдвинутым обвинениям следствие добавило также эпизоды получения взяток от сочинских предпринимателей. По версии следствия, за два года Копайгородский, занимая пост главы города, совместно с супругой получил в виде неправомерного вознаграждения и иного имущества сумму, превышающую 330 млн руб. В рамках расследования им также вменяются хищение бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ), получение и посредничество при получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 и ст. 291.1 УК РФ). Помимо этого, Янина Копайгородская проходит обвиняемой по делу о воспрепятствовании правосудию — по данным следствия, она принуждала свидетелей к даче ложных показаний (ст. 309 УК РФ).

Супруги были задержаны осенью прошлого года. В рамках следственных действий проведено более 50 обысков в жилых и коммерческих помещениях в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи. Были изъяты документы, наличные, ценности и иные доказательства. На имущество Копайгородских, включая банковские счета и объекты недвижимости, наложены аресты. Они также являются фигурантами дела о хищении земельных участков в Сочи. Свою вину обвиняемые не признают.

Вячеслав Рыжков