Следствие по делу экс-замглавы ГУ МЧС Кубани продлили из-за сложности

Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко продлен до 4 августа 2025 года. Основанием для продления, как указано в материалах, с которыми ознакомился ТАСС, стали объем и особая сложность расследования, предполагающего проведение значительного количества следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Параллельно с продлением сроков расследования суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 июля. Защита настаивала на переводе фигуранта Симоненко под домашний арест, ссылаясь на его тяжелое заболевание — в материалах апелляционной жалобы адвоката приводится диагноз «аденокарцинома желудка», входящий в перечень заболеваний, несовместимых с содержанием в СИЗО. Также адвокат указал на сотрудничество Сергея Симоненко со следствием и, по его мнению, недостаточную обоснованность подозрений. Тем не менее суд признал доводы защиты несостоятельными и оставил постановление о продлении ареста без изменений.

По данным следствия, фигуранту Симоненко инкриминируется участие в организации двух покушений на убийство лиц, находившихся в беспомощном состоянии, а также подготовка убийства, совершенного группой по найму из корыстных побуждений. Кроме того, ему вменяются три эпизода организации умышленного уничтожения чужого имущества. Ранее по этому делу были арестованы еще два фигуранта, один из которых дал признательные показания, а третий объявлен в международный розыск.

По информации, содержащейся в материалах, показания против Сергея Симоненко дали бывшие подчиненные, потерпевшие и свидетели. Сам обвиняемый, как отмечается, сотрудничает со следствием. В апреле 2025 года Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и денежные средства обвиняемого Симоненко на сумму 360 млн руб., признанные коррупционными активами.

Вячеслав Рыжков