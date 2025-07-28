«Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Сочи из-за взлома системы

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов из Москвы в Сочи на фоне сбоя в системе. Общее число отмененных вылетов из московского аэропорта «Шереметьево» утром 28 июля достигло порядка 50, сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной сбоя могла стать хакерская атака. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка, заявившая об уничтожении порядка 7 тыс. серверов и получении более 20 ТБ внутренних данных, включая переписку и документы.

Пассажирам предложено вернуть средства за билеты или переоформить поездку на другую дату в течение десяти дней.

Анна Гречко