В Сочи действует угроза по БПЛА

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. По информации главы администрации «Сириуса» Дмитрия Плишкина, силы противовоздушной обороны приведены в полную готовность, продолжается отражение возможной атаки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с ситуацией жителям и гостям региона рекомендовано сохранять спокойствие и укрыться в безопасных помещениях. В случае нахождения в квартире — избегать окон и предпочитать помещения, не имеющие выхода на сторону моря. Находящимся на улице предписано воспользоваться укрытиями в подземных переходах, парковках или цокольных этажах зданий. Использование автомобилей в качестве укрытия признано неэффективным и небезопасным.

Власти напоминают о недопустимости фото- и видеосъемки действий ПВО, специальных служб, а также обломков БПЛА. Публикации подобного рода в социальных сетях могут представлять угрозу безопасности и подлежат запрету. При обнаружении фрагментов беспилотников категорически не рекомендуется прикасаться к ним из-за возможной взрывоопасности или токсичности.

На фоне угрозы в Сочи введены временные ограничения на работу аэропорта, сообщается в официальном Telegram-канале воздушной гавани. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки. Сигнал тревоги будет отменен по мере стабилизации ситуации. Телефон экстренных служб — 112.

Вячеслав Рыжков