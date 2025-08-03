На Кубани устраняют последствия прошедшей непогоды

В Краснодарском крае продолжается устранение последствий обильных осадков, вызвавших подъем уровня воды в малых реках. В районе Горячего Ключа фиксируется постепенное снижение уровня воды. В селе Фанагорийском в результате выхода из берегов реки Чепси было подтоплено 13 придомовых участков, в шести домах зафиксировано проникновение воды на глубину до 10 см, сообщает оперштаб края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

На подъездах к селу произошло обрушение пролета автомобильного моста. По предварительной информации, пострадавших нет. Водители и пассажиры 15 автомобилей, оказавшихся отрезанными от переправы, будут доставлены в безопасную зону с использованием автомобилей высокой проходимости после стабилизации гидрологической обстановки.

Из урочища «Поднависла» эвакуирована группа туристов численностью около 40 человек. Эвакуационные мероприятия проводились силами МЧС.

В Туапсинском муниципальном округе, где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации, ведутся восстановительные работы. По информации главы муниципалитета Сергея Бойко, организованы подвоз питьевой и технической воды, а также подворовые обходы для оценки нужд населения. Для жителей, проживающих за рекой в селе Лермонтово, обеспечен временный альтернативный маршрут.

Размещением временно эвакуированных занимаются пункты в школах №35 в Новомихайловском и №34 в Джубге. Для оперативного реагирования на обращения граждан действуют горячие линии по вопросам водоснабжения, электроснабжения и работы управляющих организаций.

Вячеслав Рыжков