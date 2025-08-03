В Адлере после атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

В Адлерском районе Сочи зафиксировано возгорание резервуара с топливом на территории нефтебазы. По словам главы курорта Андрея Прошунина, инцидент сопровождался падением обломков БПЛА, которые вновь повредили постройки в гаражном кооперативе на улице Авиационной. По предварительным данным, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На месте происшествия работают все профильные экстренные службы. Руководство города находится на месте, координируя ликвидацию последствий. Власти обращаются к жителям и гостям курорта с просьбой сохранять спокойствие, воздерживаться от съемки работы служб и не публиковать фото- и видеоматериалы в открытом доступе.

Глава города выразил благодарность подразделениям ПВО за оперативные действия. По его словам, в ближайшее время ракетная опасность будет отменена, а система оповещения переведена в штатный режим.

Жителям и туристам рекомендовано строго соблюдать меры безопасности и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Вячеслав Рыжков