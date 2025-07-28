Суд отказал экс-совладельцу «Покровского» в иске на 3 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края отклонил иск бывшего совладельца агропромышленного холдинга «Покровский» Аркадия Чебанова к его экс-партнеру по бизнесу Андрею Коровайко. Поводом для иска стало требование признать недействительным договор купли-продажи акций от 2016 года и взыскать с Коровайко свыше 3 млрд руб., сообщает газета «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для расторжения сделки, совершенной восемь лет назад. В частности, господин Чебанов не представил оригинал договора, ограничившись его копией, в связи с чем экспертиза документа не проводилась. Кроме того, истец не доказал, что не получил оговоренную оплату, а заявленные требования суд признал противоречивыми — первоначально предприниматель просил принудительно исполнить условия сделки, а затем потребовал ее отмены. Также был пропущен трехлетний срок исковой давности.

По утверждению господина Чебанова, он передал Андрею Коровайко акции семеноводческой компании «Русь» в рамках соглашения от августа 2016 года, однако денежные средства за сделку ему не поступили. Кроме того, он указывал, что договор подписывался уже после смерти его матери Тамары Чебановой, которая числилась продавцом. В иске фигурировала и передача части акций родственникам господина Коровайко и аффилированным с ним юридическим лицам.

Сам Андрей Коровайко настаивал на том, что сделка была действительной и завершенной, а попытка оспорить ее спустя годы — не что иное, как пересмотр прежних договоренностей. Изначально дело рассматривалось в Ростовской области, однако в 2024 году передано в Краснодарский край по подсудности.

Ранее сообщалось, что более 370 объектов недвижимости агроконцерна «Покровский», расположенных в Краснодарском и Алтайском краях, а также Ростовской области, были обращены в доход государства. Их суммарная кадастровая стоимость превысила 1,6 млрд руб. В июне кассационный суд в Краснодаре отклонил жалобу по делу о конфискации активов, признав законным соответствующее решение.

Вячеслав Рыжков