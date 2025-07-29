В Краснодаре стоимость квартиры бизнес-класса достигла 10 млн рублей

Во втором квартале 2025 года квартиры в новостройках городов-миллионников продавались на 4% дешевле цен, указываемых застройщиками в объявлениях о продаже, по данным исследования «Яндекс Недвижимости» и «Пульс продаж новостроек». Как пояснил «Ъ-Кубань» коммерческий директор ГК «Точно» Михаил Федоров, в Краснодаре заявленные цены отличаются наполнением самой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По оценкам собеседника издания, в Краснодаре средняя стоимость квартиры в новостройке в сегменте «комфорт» сегодня составляет 6 млн руб., в бизнес-классе — около 10 млн руб.

«Сложно выделить какой-то средний процент, так как на рынке действуют разные стратегии продаж. Одни девелоперы выдают прайс по максимальной цене, но он включает в себя ремонт и мебель; другие — наоборот, минимум без дополнительных опций; третьи же оставили себе пространство для торга»,— комментирует господин Федоров.

Как отмечает эксперт, текущее ценообразование складывается из наполнения девелоперами эскроу-счетов — такая задача стоит сегодня от банков-кредиторов. Поэтому у застройщиков наблюдается некоторое снижение прайсов. Михаил Федоров прогнозирует, что этот этап продлится еще два-три месяца. Для девелоперов сегодня наиболее интересны клиенты, приобретающие недвижимость за стопроцентную наличную оплату или в ипотеку.

«По мере снижения ключевой ставки ипотечные сделки станут все более привлекательными. Количество клиентов в данной категории будет пропорционально расти — на рынке недвижимости возникнет высокий спрос, который приведет к повышению цен»,— резюмирует господин Федоров.

Андрей Пугачев