Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи потушили

В Адлерском районе Сочи полностью потушили пожар на нефтебазе, возникший после ночной атаки БПЛА на курорт. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«На нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен», – сообщил мэр.

По словам господина Прошунина, для тушения сотрудники МЧС прибегли к «пенной атаке», чтобы наверняка исключить тление. В тушении участвовали 90 человек, глава Сочи поблагодарил их за слаженную работу.

Вячеслав Рыжков