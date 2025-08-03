Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи потушили
В Адлерском районе Сочи полностью потушили пожар на нефтебазе, возникший после ночной атаки БПЛА на курорт. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
«На нефтебазе в Адлерском районе зафиксирована полная ликвидация горения, пожар цистерны с топливом потушен», – сообщил мэр.
По словам господина Прошунина, для тушения сотрудники МЧС прибегли к «пенной атаке», чтобы наверняка исключить тление. В тушении участвовали 90 человек, глава Сочи поблагодарил их за слаженную работу.