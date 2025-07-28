На Кубани и в Татарстане компании по ремонту электросетей уличили в картеле

ФАС возбудила дело против шести организаций по подозрению в создании картеля на торгах по ремонту электросетевых объектов в Краснодарском крае и Татарстане общей стоимостью свыше 2,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Под подозрением в заключении и реализации антиконкурентного соглашения находятся шесть компаний. По информации службы, действия организаций привели к заключению контрактов с минимальным снижением стоимости.

Антимонопольное ведомство возбудило дело о нарушении законодательства против ООО «СВЭП», ООО «СВСЭСС», ООО «СмартИнжиниринг», ООО «ИЦ Энергоразвитие», ООО «АвангардЭнерго» и ООО «ПСК ТатЭнергоСтрой».

При установлении вины участникам грозят административные штрафы.

Анна Гречко