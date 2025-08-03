Под Горячим Ключом река вышла из берегов, подтопило дворы

В селе Фанагорийском в районе Горячего Ключа Краснодарского края зафиксирован резкий подъем уровня воды в реке Чепси. По оценке специалистов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, причиной стремительного наводнения стал смерч, пришедший с акватории Черного моря, сообщил глава муниципалитета Сергей Белопольский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

В населенных пунктах включены системы оповещения. Сообщается о подтоплении придомовых территорий, на месте работают спасатели, оказывая помощь местным жителям. В числе затопленных объектов — первый брод на пути в урочище Подвисло, где, по имеющимся данным, находилась неорганизованная туристическая группа численностью до 20 человек. К месту происшествия направлены сотрудники МЧС и представители районного комитета по лесному хозяйству. По предварительной информации, угрозы жизни туристов нет.

Сейчас наблюдается спад уровня воды. В селе Фанагорийском организован оперативный штаб, ведется координация мер по ликвидации последствий стихии. В районе Старого замка на трассе, где образовалась значительная пробка из-за сошедшего ранее селя у Джубги, развернуты дежурные посты скорой помощи и пункты раздачи питьевой воды.

Вячеслав Рыжков