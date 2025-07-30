Лесной пожар под Геленджиком ликвидировали

В районе населенного пункта Кабардинка завершены работы по ликвидации лесного пожара, охватившего территорию площадью порядка 12,5 га. По информации краевого лесопожарного центра, возгорание удалось полностью потушить к 11:10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Специалисты напоминают о недопустимости нарушений требований пожарной безопасности при нахождении в лесах и на прилегающих территориях. В частности, к административной и уголовной ответственности могут быть привлечены лица, допускающие неосторожное обращение с огнем, разведение костров, а также осуществляющие выжигание хвороста, сухой травы и иных горючих материалов без соблюдения установленных норм.

Лесной пожар начался днем накануне, 29 июля. Ликвидацией занимались более 230 специалистов и 40 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

Вячеслав Рыжков