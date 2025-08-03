Инфляция в Ростовской области замедлилась до 9,6% в июне

Инфляция в Ростовской области в июне 2025 года замедлилась второй месяц подряд до 9,66%, оставшись выше общероссийского показателя в 9,40%. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

По данным Росстата, цены в регионе в июне относительно мая не изменились. Подорожание услуг компенсировалось снижением стоимости продовольствия, а цены на непродовольственные товары практически остались на прежнем уровне.

Наиболее значительно за месяц подешевели куриные яйца из-за расширения предложения на местном рынке благодаря росту производства в регионах-поставщиках и на местных птицефабриках. За год стоимость яиц снизилась на 21,21%.

Заметно упали цены на плодоовощную продукцию, особенно на помидоры, капусту и картофель. На прилавки поступили овощи открытого грунта местного урожая, а укрепление рубля способствовало снижению стоимости отдельных импортных овощей и фруктов. За год плодоовощная продукция подорожала на 18,10%.

Сахар подешевел из-за роста предложения на оптовом рынке в преддверии нового урожая сахарной свеклы. За 12 месяцев его стоимость снизилась на 4,95%.

Выросли цены на рыбопродукты, особенно на живую и охлажденную рыбу, из-за увеличения издержек рыболовных предприятий на оборудование, логистику и зарплаты персонала. Накопленный за год прирост составил 22,04%.

Питание в общественных местах подорожало из-за сохраняющегося повышенного спроса и высоких затрат рестораторов на зарплаты сотрудников. За год общественное питание прибавило в стоимости 13,89%.

В непродовольственном сегменте продолжили дешеветь телерадиотовары, электроника и бытовая техника из-за снижения спроса в условиях высокой стоимости кредитов и укрепления рубля. За год значительнее всего подешевели роботы-пылесосы (-19,66%), планшеты (-8,44%) и телевизоры (-6,56%).

Подорожали строительные материалы из-за высокого спроса в сезон ремонтов. За год прирост составил 6,46%. Медицинские товары прибавили за месяц 0,52%, а за год — 8,09% из-за увеличения затрат производителей.

Среди услуг выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги из-за увеличения издержек на персонал и содержание помещений. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 10,01% за год из-за индексации тарифов и роста расходов перевозчиков.

Подорожали услуги зарубежного туризма с началом отпускного сезона. Выросла стоимость путевок в Закавказье и Турцию из-за повышенного спроса. За год поездки за границу подорожали на 2,70%.

Снизилась стоимость телекоммуникационных услуг — операторы в условиях высокой конкуренции сократили абонентскую плату. За год услуги связи подорожали на 7,40%.

Тат Гаспарян