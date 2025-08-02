Прикамская сеть АЗС консолидирует активы в одном юрлице

Прикамская сеть АЗС «Экойл» реорганизует местные активы. Сразу несколько ООО, включая «Экойл-Добрянка», «Экойл-Лысьва», «Экойл-Чусовой», «Экойл-Чайковский», присоединяют к другой компании. Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», соответствующее решение было принято 25 июля. Общества будут присоединены к головной компании — ООО «Экойл». Согласно Rusprofile, еще один местный актив — ООО «Экойл-Кунгур» с 19 мая текущего года находится в процессе ликвидации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сеть «Экойл» была основана в 2009 году депутатом Законодательного собрания Пермского края Алексеем Золотаревым. Позже господин Золотарев вышел из числа соучредителей компании. Сначала сеть перешла в собственность Андрея Бурыкина, а затем в 2015 году ее владельцем стал Анатолий Коновалов. АЗС «Экойл» представляют собой многопрофильные станции, на которых можно заправить авто бензином и газовым топливом. Сейчас, по данным 2ГИС, в Прикамье работает 21 заправка сети. Выручка ее головной компании в 2024 году составила 44 млн руб., чистая прибыль — 26 млн руб.