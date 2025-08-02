RT: СКР проверяет серию «Масяни»
Следственный комитет начал проверку эпизода мультсериала «Масяня», на который пожаловались общественники из организации «Зов народа». Об этом сообщает RT.
Фото: @Masyanyas
Телеканал уточняет, что речь идет про серию, в которой «персонаж предлагает ставить эксперименты над "рашистиками" и превращать их в собак». RT указывает, что копия ответа СКР есть в распоряжении редакции. Официально ведомство о проверке не сообщало.
Создателя «Масяни» Олега Куваева ранее внесли в реестр иноагентов, он объявлен в розыск.