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Коммерсантъ FM
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RT: СКР проверяет серию «Масяни»

Следственный комитет начал проверку эпизода мультсериала «Масяня», на который пожаловались общественники из организации «Зов народа». Об этом сообщает RT.

Фото: @Masyanyas

Фото: @Masyanyas

Телеканал уточняет, что речь идет про серию, в которой «персонаж предлагает ставить эксперименты над "рашистиками" и превращать их в собак». RT указывает, что копия ответа СКР есть в распоряжении редакции. Официально ведомство о проверке не сообщало.

Создателя «Масяни» Олега Куваева ранее внесли в реестр иноагентов, он объявлен в розыск.

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