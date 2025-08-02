RT: СКР проверяет серию «Масяни»

Следственный комитет начал проверку эпизода мультсериала «Масяня», на который пожаловались общественники из организации «Зов народа». Об этом сообщает RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Masyanyas Фото: @Masyanyas

Телеканал уточняет, что речь идет про серию, в которой «персонаж предлагает ставить эксперименты над "рашистиками" и превращать их в собак». RT указывает, что копия ответа СКР есть в распоряжении редакции. Официально ведомство о проверке не сообщало.

Создателя «Масяни» Олега Куваева ранее внесли в реестр иноагентов, он объявлен в розыск.