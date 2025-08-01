Теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала «Мастерса»

Российский теннисист Андрей Рублев, 11-я ракетка мира, в третьем круге обыграл итальянского спортсмена Лоренцо Сонего и вышел в 1/8 финала Ассоциации теннисистов-профессионалов «Мастерс» в Торонто. Игра, которая продолжалась 2 часа 31 минуту, закончилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

У Рублева шесть подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти. У Сонего 10 эйсов, четыре двойные ошибки и два брейк-пойнта из четырех заработанных.

Российский спортсмен обыграл Сонего в третий раз. Итальянец, который занимает 38-е место в рейтинге, обыгрывал Рублева дважды. Следующим соперником Рублева станет испанский теннисист Алехандро Давидовичем Фокина (20-е место в рейтинге).